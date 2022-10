Barcelona supera o Celta de Vigo e retoma a liderança do Campeonato Espanhol

Continua após a publicidade

A fase do Barcelona não é boa na Liga dos Campeões, mas no Campeonato Espanhol a equipe tem feito uma campanha surpreendente. Ultrapassada pelo Real Madrid no sábado, retomou a liderança ao derrotar o Celta Vigo por 1 a 0, neste domingo, no Camp Nou, pela oitava rodada.

Sob o comando de Xavi, o Barcelona dá mostras de que vai dar trabalho ao Real Madrid na briga pelo título. Ambos têm 22 pontos, mas o clube catalão leva a melhor nos critérios de desempate. Já o Celta Vigo ficou em 11º, com dez.

Com o triunfo, equipe comandada por Xavi ultrapassa o Real Madrid e assume a ponta do Campeonato Espanhol. Foto: Alejandro García/EFE

Além de aliviar a pressão em cima dos comandados de Xavi, a vitória eleva a moda da equipe para a Liga dos Campeões, já que corre risco de ser eliminado logo na Fase de Grupos.

O começo do jogo do Barcelona foi alucinante. O time catalão buscou o gol desde o início e desperdiçou várias oportunidades de sair à frente do placar. Logo aos cinco minutos, em cobrança de falta ensaiada, Raphinha exigiu grande defesa de Marchesín, que voltou a brilhar, na sequência, na tentativa de Lewandowski.

A pressão do Barcelona deu resultado aos 16 minutos. Gavi recebeu pela esquerda e Cruzeiro rasteiro. O zagueiro Núñez falhou e a bola ficou com Pedri, que mandou no fundo das redes. O domínio continuou até os minutos finais, quando o Celta cresceu e quase empatou. Larsen recebeu de Beltran e jogou rente à trave.

No segundo tempo, o jogo continuou franco. O Celta conseguiu empatar com Larsen, mas o árbitro assinalou o impedimento de Cervi, que havia concluído na trave, e anulou o lance. No fim, o time visitante foi com tudo para o ataque, mas o Barcelona formou um ferrolho e conseguiu segurar a vitória, muito pela atuação de Ter Stegen. O goleiro fez defesas milagrosas, a última no arremate de Aspas.

Ainda neste domingo, o Real Sociedad (5º) bateu o Villarreal (9º), por 1 a 0. Já Cádiz (19º) e Espanyol (18º) ficaram no 2 a 2. Por fim, Valladolid (13º) empatou por 0 a 0 com o Bétis (6º).