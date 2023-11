Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Barcelona recebe o Alavés neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube catalão precisa da vitória para aproximar-se do líder Girona. Do outro lado, o Alavés tem apenas cinco pontos a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento e tenta aumentar a vantagem diante do gigante espanhol.

O clube da casa vem de derrota. Na última partida, o time treinado por Xavi perdeu por 1 a 0 para o Shakhtar Donetsk. Antes disso, o Barcelona venceu o Real Sociedad por 1 a 0 pela LaLiga. Com apenas uma derrota no campeonato, os catalães precisam vencer para não ficar para trás na disputa pela ponta. Por enquanto, eles ocupam o terceiro lugar, com 27 pontos, dois a menos que Real Madrid e sete a menos que o Girona, que já jogou e venceu por esta rodada.

Já o Alavés vem de retrospecto positivo. Além de ter vencido o Almeria na última rodada por 1 a 0, o time aplicou um 10 a 0 no pequeno Deportivo Murcia, pela Copa del Rey. Entretanto, campanha, de modo geral, é irregular. São seis derrotas, três empates e três vitórias.

Barcelona espera aproximar-se da liderança. Foto: Arte/Estadão

BARCELONA X ALAVÉS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO VÁLIDO PELO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA : 12/11 (domingo).

: 12/11 (domingo). HORÁRIO : 12h15.

: 12h15. LOCAL: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

ONDE ASSISTIR A BARCELONA X ALAVÉS AO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA - Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araujo, Kounde, Iñigo Martínez, Baldé; Gundogan, Pedri, Fermin López; João Felix, Lewandowski. Técnico: Xavi

ESCALAÇÃO DO ALAVÉS

ALAVÉS- Sivera; Gorosabel, Abqar, Sedlar, Javi López; Antonio Blanco, Guevara, Guridi; Hagi, Luis Rioja, Kike García. Técnico: Luis García

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E ALAVÉS