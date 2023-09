Barcelona x Antwerp: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Antwerp abrem o Grupo H da competição europeia nesta terça-feira, dia 19, às 16h pelo horário de Brasília. Após uma eliminação na primeira fase na última temporada, o time espanhol tenta fazer valer o favoritismo da chave. Campeão nacional na temporada passada, o Barcelona quer voltar a disputar as oitavas de final da Champions League depois de duas edições ausente. Visando uma melhora no âmbito continental, o time da Catalunha se reforçou com Gundogan, campeão com o City na edição anterior, e confia em Lewandowski para ser o homem gol da equipe.

Debutando na Champions League, o Antwerp, da Bélgica, tem em seu elenco um nome conhecido do Barcelona. A equipe é treinada pelo holandês Mark Van Bommel, ex-volante, que fez parte do elenco espanhol durante a temporada 2005/2006 e da conquista do título continental daquele ano.

Barcelona x Antwerp - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Barcelona, na Espanha.

ESTÁDIO: Lluís Companys.

DATA: 19/09/2023.

HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR:

HBO MAX (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BARCELONA: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Gavi, De Jong, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Felix. Técnico: Xavi.

Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Gavi, De Jong, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Felix. Xavi. ANTWERP: Butez; Bataille, Van den Bosch, Coulibaly, De Laet; Keita, Ekkelenkamp, Vermeeren; Balikwisha, Janssen, Muja. Técnico: Mark van Bommel.

ÚLTIMOS RESULTADOS: