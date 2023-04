Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Buscando ficar cada vez mais perto de quebrar o jejum de quatro anos sem conquistar o título da liga nacional, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid no Camp Nou neste domingo, 23, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambos os times foram eliminados tanto de suas competições europeias quanto das copas domésticas e podem voltar todas as atenções para o jogo.

A tarefa não será fácil para os catalães, que terão que superar o fato de jogarem com cinco desfalques, que são Pedri, de Jong, Dembélé, Sergi Roberto e Christensen, alguns muito importantes, todos no departamento médico. Pelo lado dos madrilenhos, que têm bom aproveitamento em 2023, Depay e Reinildo estão lesionados e Llorente e Kondogbia suspensos.

BARCELONA X ATLÉTICO DE MADRID

Data: 23/04/2023 (domingo)

Horário: 11h45.

Local: Camp Nou, na Espanha.

Torneio: Campeonato Espanhol.

Barcelona x Atlético de Madrid. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

STAR+ (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA - Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Marcos Alonso e Balde; Kessié, Busquets e Gavi; Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati Técnico : Xavi Hernández.

- Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Marcos Alonso e Balde; Kessié, Busquets e Gavi; Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati : Xavi Hernández. ATLÉTICO DE MADRID - Oblak; Hermoso, Savic e Giménez; Molina, De Paul, Pablo Barrios, Koke e Carrasco; Correa e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

QUEM APITA?

Sánchez Martínez (Espanha).

