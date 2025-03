Barcelona x Benfica na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira, 11, a partir das 14h45 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Os donos da casa chegam em vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, em Portugal. A partida acontece no estádio Olímpico Lluís Companys e tem transmissão da TNT e da Max.

PUBLICIDADE Na partida de ida, o Barcelona venceu por 1 a 0, com gol de Raphinha, e precisa de apenas um empate para avançar às quartas de final. Em caso de classificação, esta será o segundo ano consecutivo em que a equipe chega a esta fase da competição continental. Além disso, a equipe de Hansi Flick joga em homenagem a Carles Miñarro, médico do Barcelona que morreu repentinamente neste sábado. Líder do Campeonato Espanhol, o clube se preparava para entrar em campo diante do Osasuna, sábado, quando soube da notícia da morte do médico. Imediatamente, o clube informou seus torcedores e o jogo acabou adiado.

Barcelona e Benfica se enfrentam pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

Nos telões do estádio, foi exibida uma mensagem lamentado a fatalidade e, ao mesmo tempo, pedindo desculpas ao torcedor que já estava nas arquibancadas. LaLiga, que administra o Campeonato Espanhol, ainda não definiu uma nova data para o embate.

Do lado do Benfica, o clube tenta reverter o placar para continuar vivo na Champions League. Em caso de vitória por um gol de diferença, a vaga às quartas de final será decidida na prorrogação e, se persistir a igualdade no placar agregado, na disputa por pênaltis. No Campeonato Português, a equipe de Bruno Lage, ex-Botafogo, ocupa a vice-liderança, a apenas três pontos do Benfica e com um jogo a disputar.

BARCELONA X BENFICA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

Data: 11/03/2025 (sábado).

Horário: 14h45 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

ONDE ASSISTIR A BARCELONA X BENFICA AO VIVO

TNT (TV fechada)

Max (streaming)

ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

ESCALAÇÃO DO BENFICA

BENFICA: Anatoliy Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Florentino Luís e Orkun Kökçü; Kerem Aktürkoglu, Vangelis Pavlidis e Andreas Schjelderup. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E BENFICA