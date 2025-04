Barcelona x Betis na LaLiga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela trigésima rodada da LaLiga, a partida entre Barcelona e Betis está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo serviço de streaming Disney+ e pelo canal de TV fechada ESPN.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona entra em campo para defender a sua primeira colocação. Isso porque, a somente três pontos do Real Madrid, o clube pode ser alcançado caso perca nesta rodada. Para evitar a ultrapassagem, o clube deve manter a sequência de vitórias que vem tendo até então — já são nove partidas ganhas em sequencia.

Veja onde assistir a Barcelona x Betis ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Betis, mais abaixo na tabela, é agora o sexto colocado na classificação geral. Com 47 pontos, o time está, por ora, classificado para as qualificatórias da Conference League. Uma vitória sobre o Barcelona, porém, colocara o time ainda mais acima. Também com 47 pontos, o Villarreal é o quinto colocado do torneio e, caso perca, poderá ser ultrapassado até mesmo com um empate.

BARCELONA X BETIS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DE LALIGA

Data: 05/04/2025

05/04/2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

ONDE ASSISTIR A BARCELONA X BETIS AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martinez (Ronald Araujo) e Balde; De Jong, Pedri e Gavi; Lamine Yamal (Ferran Torres), Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BETIS

BETIS: Adrian; Sabaly, Bartra, Llorente e Rodríguez; Cardoso e Fornals; Lo Celso, Jesús Rodríguez e Antony; Cucho Hernandez. Técnico: Manuel Pellegrini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E BETIS

02/04 - Atlético de Madrid 0 x 1 Barcelona - Copa do Rei

- Copa do Rei 30/03 - Betis 2 x 1 Sevilla - LaLiga