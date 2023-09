Barcelona x Bétis: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Barcelona, atual campeão espanhol, tem compromisso neste sábado pela La Liga. Às 16 (horário de Brasília), o time de Xavi Hernández encara o Bétis. O Camp Nou, casa do clube catalão, está em reformas. Portanto, a partida ocorre no Estádio Olímpico Lluís Companys, também em Barcelona, na Espanha.

O plano do Barcelona é ultrapassar o líder e arquirrival Real Madrid, que lidera a competição com 12 pontos. O time catalão tem dez e aparece na terceira colocação. O Bétis registra sete pontos e aparece no oitavo lugar.

Barcelona e Bétis duelam pelo Campeonato Espanhol Foto: Arte/Estadão

BARCELONA x BÉTIS

DATA : 16 de setembro de 2023.

: 16 de setembro de 2023. HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). ESTÁDIO : Olímpico Lluís Companys,

: Olímpico Lluís Companys, LOCAL: Barcelona, na Espanha.

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BARCELONA : Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gavi, Yamal; Lewandowski. Técnico : Xavi.

: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gavi, Yamal; Lewandowski. : Xavi. BÉTIS: Silva; Hector Bellerin, Pezzella, Marc Bartra, Miranda; Rodriguez, Roca; Rodri, Isco, Perez; Willian Jose. Técnico: Manuel Pellegrini.

ÚLTIMOS RESULTADOS