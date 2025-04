Barcelona x Borussia Dortmund na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

No último compromisso pelo Espanhol, o Barcelona ficou apenas no empate diante do Bétis, em casa, mas conseguiu ampliar sua vantagem na liderança com o tropeço do Real Madrid diante do Valencia. Ainda neste mês, o time da Catalunha irá enfrentar o maior rival, da capital espanhola, na decisão da Copa do Rei.

Já o Borussia Dortmund, finalista da Champions League na última temporada, não vive bom momento na Alemanha. Na oitava posição, tem chances remotas de se garantir na próxima edição da competição europeia por meio da Bundesliga (Campeonato Alemão).