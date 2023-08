Barcelona x Cádiz: onde assistir, horário e escalação das equipes

O atual campeão espanho, Barcelona, ainda não venceu na La Liga, mas espera mudar isso no confronto contra o Cádiz, neste domingo, 20, às 14h30 (horário de Brasília) pela segunda rodada do campeonato. O Camp Nou, casa do clube catalão, está em reformas. Portanto, a partida ocorre no Estádio Olímpico Lluís Companys, também em Barcelona, na Espanha.

Na estreia, o Barcelona apenas empatou em 0 a 0 com o Getafe. A expectativa é positiva para buscar a primeira vitória, já que o Cádiz não fez boa temporada no úlitmo ano e terminou apenas em 14º no campeonato espanhol. Porém, o time visitante vem empolgado depois de uma estreia com vitória por 1 a 0 contra o Alavés.

Barcelona x Cádiz Foto: Arte (Estadão

BARCELONA x CÁDIZ

DATA : 20/08 (domingo).

: 20/08 (domingo). HORÁRIO : 14h30 (horário de Brasília).

: 14h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BARCELONA : Ter Stegen; Roberto, Kounde, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Gündogan; Ezzalzouli, Lewandowski, Gavi. Técnico : Xavi Hernández

: Ter Stegen; Roberto, Kounde, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Gündogan; Ezzalzouli, Lewandowski, Gavi. : Xavi Hernández CÁDIZ: Ledesma; Carcelen, Fali, L. Hernandez, J. Hernandez; Alejo, Emeterio, Alcaraz, Machis; Ramos, Roger. Técnico: Sergio González.

ÚLTIMOS RESULTADOS