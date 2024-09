Barcelona x Getafe na Lila Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em busca de voltar a ser protagonista no futebol espanhol, o Barcelona inicia a temporada 2024/25 com um bom desempenho sob comando do técnico alemão Hansi Flick. Até aqui, o time catalão mantém 100% de aproveitamento e pode abrir quatro pontos de vantagem para o rival Real Madrid, segundo colocado e atual campeão da liga.

São seis vitórias em seis jogos no campeonato e o adversário da vez é Getafe atual vice-lanterna de La Liga com apenas quatro pontos e nenhuma vitória conquistada. A partida pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol acontece nesta quarta-feira, 25, às 16h, no Estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona.

Barcelona x Getafe Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE O treinador alemão segue com problemas sérios de desfalques por lesão em seu elenco. O Barça já não contava até a última rodada do campeonato com os zagueiros Ronald Araújo e Christensen, e os meias Gavi, De Jong, Dani Olmo e Fermín López, todos eles lesionados e com previsão de retorno para, no mínimo, o próximo mês. Além desses nomes, o meia Marc Bernal sofreu lesão grave de joelho na pré-temporada e está fora da temporada do clube. No último fim de semana, mais uma baixa em definitivo: o goleiro Ter Stegen também sofreu grave lesão no joelho e não joga pelo clube em 2024/25. Agora, o clube busca um novo goleiro titular.

Para esta partida diante do Getafe, Iñaki Peña será o titular enquanto um novo nome não for anunciado. O goleiro já atuou em jogos da pré-temporada e, no último ano, fez 17 jogos com o a equipe titular.

Por outro lado, o torcedor do Barcelona pode olhar com bons olhos o ótimo começo de jogadores do setor de ataque. Raphinha e Lamine Yamal lideram as participações em gol da equipe até aqui e engatam sequência no time titular. O jovem espanhol já tem nove participações em sete jogos, enquanto o brasileiro tem sete participações nos mesmos sete jogos.

Raphinha, aliás, foi o capitão da equipe na última partida diante do Villareal, quando marcou dois gols na goleada por 5 a 1. Para esta temporada, o atacante da seleção foi eleito o 4º capitão do Barcelona, ao lado de Ronald Araújo e De Jong, lesionados, e de Ter Stegen, que passou a ser desfalque partir de agora. Isso significa que camisa 11 seguirá como capitão. Essa votação é feita pelo próprio elenco do clube.

BARCELONA X GETAFE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LA LIGA

Data : 25/09 (quarta-feira).

: 25/09 (quarta-feira). Horário : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, Barcelona, Espanha.

ONDE ASSISTIR BARCELONA X GETAFE AO VIVO PELA LA LIGA

Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO BARCELONA

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez e Balde; Casadó, Pedri, Yamal, Raphinha e Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

ESCALAÇÃO DO GETAFE

Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Berrocal, Alderete e Rico; Pérez, Uche, Milla e Sola; Mayoral. Técnico: Pepe Bordalás