Barcelona x Girona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Girona se enfrentam neste domingo, dia 10, às 17h (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol e coloca frente a frente o segundo e o terceiro colocados da LaLiga.

O Barcelona ocupa a terceira posição na tabela, com 34 pontos. Em 15 jogos, são dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Na última rodada, a equipe de Xavi venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0. Mesmo com a vitória neste domingo, o time catalã não tem chance de assumir a liderança, mas ficaria apenas a um ponto do Real Madrid, que empatou com o Real Bétis no sábado.

Já o Girona, surpresa nesta temporada, pode recuperar a ponta da tabela. Para isso, precisa da vitória. Com o empate, até igualaria o número de pontos e jogos ganhos com o Real Madrid, mas perderia no saldo de gols. Apesar da ótima fase da equipe, o retrospecto é negativo. O Girona nunca venceu o Barcelona em partidas oficiais.

Foto: Arte/Estadão

BARCELONA X GIRONA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA: 10/12 (domingo).

10/12 (domingo). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

ONDE ASSISTIR BARCELONA X GIRONA AO VIVO

Continua após a publicidade

Star+ (Streaming)

ESPN (TV fechada)

ESCALAÇÕES DE BARCELONA E GIRONA

BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araújo, Christensen, João Cancelo; De Jong, Gundogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi.

Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araújo, Christensen, João Cancelo; De Jong, Gundogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski e João Félix. Xavi. GIRONA: Paulo Gazzaniga; Eric Garcia, David López, Daley Blind; Viktor Tsygankov, Yan Couto, Alex García, Miguel Gutiérrez; Ivan Martin, Artem Dobvyk e Savinho. Técnico: Míchel Muñoz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E GIRONA