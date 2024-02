Barcelona x Granada: onde assistir, horário e escalação das equipes

Devido às obras em andamento no Camp Nou, o palco do jogo é o Estádio Olímpico Lluís Companys, onde os catalães esperam manter seu bom desempenho. O Barcelona ocupa a 3ª posição na tabela, com 50 pontos, em uma corrida acirrada pela liderança com o Girona, em 2º lugar, e Real Madrid, líder com 61 pontos.

Enquanto o Barcelona busca manter-se na briga pelo título, o Granada enfrenta uma batalha diferente, lutando na parte inferior da tabela. Atualmente, o clube visitante está na zona de rebaixamento, na vice lanterna, com 12 pontos, enquanto o Mallorca é o primeiro time fora da degola, somando 20. Na última rodada, o Barcelona bateu o Alavés por 3 a 1, enquanto o Granada ficou no empate com o Las Palmas em casa: 1 a 1.