Barcelona x Mallorca: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Mallorca medem forças nesta sexta-feira, dia 8, às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Terceiro colocado em La Liga, o clube catalão precisa da vitória para continuar brigando pelo vice-campeonato da Espanha, uma vez que o Real Madrid já abriu considerável vantagem na ponta e dificilmente será alcançado.

O Barcelona tem 58 pontos e compete com o Girona, que tem 59. Os rivais merengues aparecem na ponta com 66. Já o Mallorca faz uma campanha fraca, com 27 pontos, mas está distante oito pontos da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação.

Barcelona e Mallorca medem forças pelo Campeonato Espanhol nesta sexta-feira. Foto: Arte/Estadão

BARCELONA x MALLORCA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO ESPANHOL

DATA : 08/03/2024 (sexta-feira).

: 08/03/2024 (sexta-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

ONDE ASSISTIR BARCELONA x MALLORCA AO VIVO

ESPN

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Cubarsí, Iñigo Martínez e Cancelo; Oriol Romeu, Gündogan e Fermín; Raphinha, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi Hernández.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MALLORCA

MALLORCA: Rajkovic; González, Valjent, Raíllo e Costa; Nastasic, Samú Costa e Morlanes; Dani Rodríguez, Larin e Muriqi. Técnico: Javier Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E MALLORCA

03/03 - Athletic Club de Bilbao 0 x 0 Barcelona - La Liga

- La Liga 03/03 - Mallorca 1 x 0 Girona - La Liga