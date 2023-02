Barcelona x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), na Espanha, pela partida de ida da primeira fase mata-mata da Liga Europa. Os dois times chegam para a partida vivendo boa fase nos campeonatos nacionais e buscam seguir na disputa de um título continental da temporada.

ONDE ASSISTIR BARCELONA X MANCHESTER UNITED

Leia também Manipulação na Série B: 4 jogadores são suspeitos de fraudar resultados em esquema com apostadores

Barcelona x Manchester United terá transmissão da ESPN, TV fechada, e Star+, streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 14h45 (horário de Brasília) no Camp Nou, em Barcelona.

Arte Estadão Foto: Arte Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

BARCELONA: Ter Stegen, Koundé, Araújo, Christensen e Alba, De Jong, Kessie, Pedri e Gabi, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Dalot, Martinez, Varane e Wan-Bissaka, Casemiro, Fred, Bruno Fernandes, Gamacho e Sancho; Rashford. Técnico Erik ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Barcelona é o melhor time do Campeonato Espanhol na atual temporada. Sem perder no nacional desde outubro de 2022, a equipe lidera com grande diferença para o Real Madrid e vem de oito vitórias seguidas nas partidas dentro do país. Já o Manchester United faz uma temporada de retomada. Depois de um início ruim, o time de Erik ten Hag se consolidou no G4 do Campeonato Inglês e vem de seis jogos sem perder nas competições domésticas.