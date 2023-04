Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Real Madrid se enfrentam hoje, dia 5, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Copa do Rei. A partida de volta ocorre em Barcelona, no Camp Nou. O primeiro confronto terminou com vitória da equipe culé por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.

Líder do Campeonato Espanhol com folga, o time catalão busca mais uma vitória contra os Galáticos para consagrar a hegemonia nacional na atual temporada. Jogando por um empate, a equipe de Xavi Hernández conta com quatro desfalques: o zagueiro Christensen, o volante Frenkie De Jong, o meia Pedri e o atacante Dembélé. O brasileiro Raphinha deve retornar ao time após cumprir suspensão.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam na semifinal da Copa do Rei. Foto: Arte/Estadão

Já o Real Madrid quer reverter os resultados negativos que enfrentou esse ano contra seu maior rival e aposta no retorno do zagueiro Rüdiger como uma das armas para vencer o confronto de volta da Copa do Rei. O lateral-esquerdo Mendy, que se recupera de lesão, não estará disponível para a partida.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Barcelona, Espanha.

ESTÁDIO: Camp Nou.

DATA: 5 de abril de 2023.

HORÁRIO: 16:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Marcos Alonso, Jordi Alba; Busquets, Kessié, Gavi; Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati. Técnico: Xavi Hernández.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Alaba, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Modric; Valverde, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

ARBITRAGEM

Árbitro: Juan Martínez Munuera

ÚLTIMOS RESULTADOS

01/04 - Elche 0 x 4 Barcelona - Campeonato Espanhol.

02/04 - Real Madrid 6 x Real Valladolid - Campeonato Espanhol.