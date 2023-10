Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

É dia de clássico no Campeonato Espanhol. Barcelona e Real Madrid medem forças pela LaLiga em partida repleta de novidades. Dentre elas, o palco do duelo. Com o Camp Nou interditado para reformas, o encontro entre os tradicionais rivais será no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. A bola rola às 11h15 (horário de Brasília).

Desfalques do Barcelona ao longo deste mês, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri e Jules Koundé voltaram a treinar sob o comando do técnico Xavi Hernández nesta sexta-feira, mas não há garantia de que estarão em campo neste sábado. Em coletiva de imprensa, Xavi evitou falar sobre os possíveis retornos e foi breve ao tratar do assunto.

“Eu vou jogar com os meus melhores jogadores, com aqueles que estiverem 100% preparados e em condições de jogar. Nós não podemos cometer o erro de escalar um atleta que não esteja 100% fisicamente. Todos querem jogar, isso é óbvio, mas eu e minha equipe não vamos assumir qualquer tipo de risco desnecessário nesta partida”, disse o treinador.

Nos jogos sem Lewa, autor de seis gols e três assistências em dez jogos na temporada, o Barcelona até que tem se saído bem com as soluções ofensivas propostas por Xavi. Ferran Torres e João Félix corresponderam de forma positiva quando acionados para a posição de definição no ataque, embora não tenham o mesmo poder de finalização do centroavante polonês.

Com 24 pontos, o Barcelona está na briga pela liderança do Campeonato Espanhol e, caso vença o clássico, ultrapassa o rival, que tem 25. Será o primeiro encontro dos rivais nesta temporada, após três vitórias catalãs e duas merengues em 2022/2023. “O Real Madrid mudou o sistema em relação ao ano passado. Vinicius e Rodrygo se destacam bastante na profundidade ou do extremo por dentro, é uma equipe muito poderosa e temos que minimizar suas virtudes”, avaliou Xavi.

Barcelona x Real Madrid: clássico agita a Espanha neste sábado Foto: Arte/Estadão

Do outro lado, se Bellingham está em campo, Carlo Ancelotti está tranquilo. Às vésperas do clássico deste sábado, o treinador italiano informou, em tom de comemoração, que as dores musculares sentidas pelo meio-campista inglês no final da vitória sobre o Braga, na Liga dos Campeões, já foram extintas e, portanto, não serão empecilho.

“Para nós, o mais importante é que o Bellingham vai jogar, e eu vou escolher a melhor escalação possível”, disse Ancelotti sobre o jogador de 20 anos, que já tem 11 gols e três assistências em 12 jogos na atual temporada, a sua primeira com a camisa merengue, após brilhar pelo Borussia Dortmund.

Enquanto Bellingham tem vaga garantida no time, Ancelotti tem lidado com alguns dilemas para encaixar todos os talentos à disposição em seu meio de campo. Depois de usar o volante Eduardo Camavinga como titular na vitória por 2 a 1 sobre o Braga, tende a escalar Tchouaméni na posição para o clássico. Camavinga também pode jogar na lateral esquerda, mas o treinador indicou que Mendy deve ter a preferência.

BARCELONA x REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ESPANHOL:

LOCAL : Barcelona, Espanha.

: Barcelona, Espanha. ESTÁDIO : Estádio Olímpico Lluís Companys.

: Estádio Olímpico Lluís Companys. DATA : 28/10/2023.

: 28/10/2023. HORÁRIO: 11h15 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BARCELONA x REAL MADRID AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE BARCELONA E REAL MADRID:

BARCELONA - Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Martínez e Baldé; Gavi, Romeu e Gundogan; Yamal, Torres (Lewandowski) e João Félix. Técnico : Xavi.

- Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Martínez e Baldé; Gavi, Romeu e Gundogan; Yamal, Torres (Lewandowski) e João Félix. : Xavi. REAL MADRID - Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E REAL MADRID: