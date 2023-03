Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Real Madrid fazem quarto clássico no ano no domingo, 17h, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O time catalão soma duas vitórias, na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei, enquanto os madridistas venceram a primeira partida da temporada, no primeiro turno do nacional. Uma vitória pode deixar o Barcelona ainda mais perto de conquistar o título nacional.

Carlo Ancelotti poderá contar com Benzema, que voltou a treinar com a equipe neste sábado no CT de Valdebebas. Pelo lado catalão, Pedri e Dembelé seguem como desfalques para “El Clásico”.

O jogo do domingo marca a primeira partida entre os times após o posicionamento oficial do Real Madrid no Caso Negreira, em que Barcelona é suspeito de fazer pagamentos milionários a Comissão de Arbitragem do futebol da Espanha. O Conselho Administrativo do clube comandado da capital confirmou que dará prosseguimento ao processo quando o Ministério Público espanhol abrir para as partes prejudicadas. Caso a denúncia seja aceita, o governo da Espanha investigará o caso.

É o quarto encontro de Barcelona e Real Madrid na temporada 2022/2023. Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL DE BARCELONA X REAL MADRID

Data: 19/03/2023 (domingo).

Horário: 17h.

Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha.

Torneio: Campeonato Espanhol - 26ª rodada.

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV Fechada) e Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

Barça: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Frenkie de Jong, Busquets, Kessié; Raphinha, Lewandowski, Gavi

RM: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho; Tchouaméni, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vini Jr.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ricardo de Burgos

Ricardo de Burgos Árbitro de vídeo (VAR): César Soto Grado

ÚLTIMOS RESULTADOS

12/03 - Athletic Bilbao 0 x 1 Barcelona - Campeonato Espanhol - 25ª Rodada.

15/03 - Real MAdrid 1 x 0 Liverpool - Liga dos Campeões - Oitavas de Final.