Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações das equipes

Um dos maiores confrontos do planeta. Barcelona e Real Madrid vão duelar no El Clásico de pré-temporada, neste sábado, 29, às 18h (horário de Brasília) AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

É o terceiro jogo do Barcelona no período de preparação para a temporada. O clube catalão venceu o Vissel Kobe, do Japão, por 2 a 0, e perdeu para o Arsenal, por 5 a 3.

Vinícius Júnior marcou um gol na pré-temporada até agora. Foto: Pau Barrena (AFP)

Já o Real Madrid venceu dois jogos. O time merengue é treinado por Carlo Ancelotti, cotado para ser o treinador da Seleção Brasileira, e aplicou 3 a 2 no Milan e 2 a 0 no Manchester United.

Depois da partida deste sábado, os dois clubes espanhóis seguem a pré-temporada. O Barcelona vai enfrentar o Milan, em Las Vegas. E o Real Madrid duela com a Juventus, em Orlando.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Arlington (Texas, Estados Unidos).

ESTÁDIO: AT&T Stadium

DATA: 29/07/2023 (sábado).

HORÁRIO: 18h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

TNT (TV fechada)

HBO Max (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BARCELONA : Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Eric García e Baldé; Kessié, Oriol Romeu e De Jong; Dembélé, Lewandowski e Ansu Fati. Técnico: Xavi Hernández.

: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Eric García e Baldé; Kessié, Oriol Romeu e De Jong; Dembélé, Lewandowski e Ansu Fati. Xavi Hernández. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Tchouaméni e Valverde; Bellingham; Joselu e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS