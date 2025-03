Barcelona x Real Sociedad em La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Barcelona tem a oportunidade de retomar a liderança de La Liga do Atlético de Madri e ampliar a vantagem sobre o Real Madrid, neste domingo. A equipe catalã terá pela frente às 12h15 (de Brasília), dentro de casa, a Real Sociedad, em nono lugar no Campeonato Espanhol.

As equipes de Madri entraram em campo já no sábado e tiveram resultados opostos. O Atlético derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0, em casa e foi a 56 pontos. O Real perdeu para o Betis por 2 a 1, fora, e parou nos mesmos 54 pontos do Barcelona, que precisa ganhar para ultrapassar o Atlético novamente.

Barcelona e Real Sociedad duelam na 26ª rodada de La Liga. Foto: Arte/Estadão

BARCELONA x REAL SOCIEDAD: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DE LA LIGA

Data: 02/03/2025 (domingo).

02/03/2025 (domingo). Horário: 12h15 (de Brasília).

12h15 (de Brasília). Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

ONDE ASSISTIR A BARCELONA x REAL SOCIEDAD AO VIVO

Disney+ (streaming)

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi e Balde; De Jong, Pedri e Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REAL SOCIEDAD

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd e Lopez; Barrenetxea, Marin, Zubimendi e Sucic; Gomez e Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E REAL SOCIEDAD