Barcelona x Sevilla: onde assistir, horário e escalação das equipes

O jogo entre Barcelona e Sevilla abre a oitava rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, 29. A partida envolve duas equipes que vivem momentos diferentes na temporada. Com 17 pontos, o time da Catalunha é o terceiro colocado e precisa da vitória para pressionar Real Madrid e Girona. Já o time visitante é o 12º colocado, com sete pontos, e precisa dos três pontos para não se descolar da parte de cima da tabela.

Vindo de um empate na última rodada, contra o Mallorca fora de casa, o Barcelona entra em campo com atenções divididas. Com a visita ao Porto na próxima quarta-feira, 4, o time pode ir para o jogo com uma equipe mista, para preservar os principais nomes para o duelo da Champions League.

Da mesma forma que o adversário desta sexta-feira, o Sevilla também tem compromisso na próxima semana pela competição continental. Apesar disso, por causa de sua posição na tabela, a equipe deve mandar para a partida o que tem de melhor.

Barcelona x Sevilla: como assistir. Foto: Arte/Estadão

LOCAL: Barcelona, na Espanha.

ESTÁDIO: Estádio Olímpico Lluís Companys.

DATA: 30/09/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (streaming).

ESPN (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BARCELONA : Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Gundogan, F de Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi.

: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Gundogan, F de Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski e João Félix. Xavi. SEVILLAA: Nyland; Navas, Bade, Ramos, Pedrosa; Sow, Rakitic; Suso, Lamela, Lukebakio; En-Nesyri. Técnico: Jose Luis Mendilibar.

ÚLTIMOS RESULTADOS