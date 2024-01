Barcelona x Villarreal: onde assistir, horário e escalações das equipes

Barcelona e Villarreal se enfrentam neste sábado, dia 27, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 22ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). Jogando em casa, o time catalão precisa reagir após as eliminações na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei. O técnico Xavi balança no cargo e pode ser demitido em caso de novo tropeço.

Apesar de estar na terceira colocação, com 44 pontos, o Barcelona não se vê na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A equipe está a sete pontos do rival Real Madrid, segundo colocado, e a oito do Girona, sensação do campeonato e líder isolado. O Villarreal, por sua vez, luta para se afastar da zona de rebaixamento e não vence há três partidas.

Barcelona e Villarreal disputam partida pelo Campeonato Espanhol neste sábado. Foto: Arte/Estadão

BARCELONA X VILLARREAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA : 27/01 (quarta-feira).

: 27/01 (quarta-feira). HORÁRIO : 14h30 (horário de Brasília).

: 14h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

ONDE ASSISTIR BARCELONA X VILLARREAL AO VIVO

Star + (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Iñaki Peña; João Cancelo, Cubarsi, Ronald Araújo e Koundé; Gundogan, De Jong, Pedri e Ferran Torres; Lewandowski e Lamine Yamal. Técnico: Xavi Hernández.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VILLARREAL

VILLARREAL: Jorgensen; Femenía, Cuenca, Bailly e Alberto Moreno; Baena, Coquelin, Comesaña e Akhomach; Morales e Gerard Moreno. Técnico: Marcelino García Toral.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E VILLARREAL

20/01 - Villarreal 1 x 1 Mallorca - Campeonato Espanhol.

1 x 1 Mallorca - Campeonato Espanhol. 24/01 - Athletic Bilbao 4 x 2 Barcelona - Copa do Rei