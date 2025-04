Ex-Palmeiras e ex-Corinthians reencontram São Paulo após serem ‘pesadelo’ do Boca na Libertadores

O Alianza Lima, que visita o São Paulo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, pela Libertadores, traz de volta ao Brasil dois atacantes que se consagraram por aqui. O argentino Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, e o peruano Paolo Guerrero, herói do Mundial do Corinthians e que virou desafeto ao seguir para Flamengo e Inter, têm sido fundamentais no ataque do adversário são-paulino.

O time do Peru disputa a Libertadores desde a primeira fase. Para chegar aos grupos, o Alianza Lima precisou passar por Nacional, do Paraguai, o gigante Boca Juniors, e o Deportes Iquique. Aos 40 anos, Barcos tem todos os seus gols da temporada na competição: marcou nos dois jogos da fase inicial, no jogo de volta contra o Boca Juniors, na Bombonera, e na primeira partida contra os chilenos. São quatro gols em nove jogos. Guerrero, que tem 41 anos, ainda não foi às redes na Libertadores. O atacante, contudo, tem três gols no Campeonato Peruano, em nove jogos. É a primeira passagem do ídolo nacional pelo Alianza Lima, em que havia jogado apenas na categoria de base, antes de rumar ao futebol alemão. Já Barcos está no Alianza desde 2021. Ele soma 151 jogos no clube, com 66 gols.

Barcos é artilheiro do Alianza Lima na temporada e marcou todos os quatro gols no ano em jogos da Libertadores. Foto: @ClubALoficial via X

Nesta temporada, os dois somam, sete dos 19 gols do Alianza Lima em 2025. É o equivalente a 36% do total. Apesar da importância e referência no ataque, Barcos e Guerrero compartilham a responsabilidade. O argentino divide a artilharia do time no ano com Kevin Quevedo, que também marcou quatro vezes. Atrás deles, está o próprio Guerrero, com três, junto do equatoriano Eryc Castillo.

Para a partida desta quinta-feira, o técnico Néstor Gorosito deve escalar apenas Barcos no time titular, mantendo o revezamento entre os dois. Em 14 partidas do Alianza Lima em 2025, um deu lugar ao outro cinco vezes. A ausência de ambos só aconteceu em um jogo no ano, a derrota por 3 a 0 para a Associação Deportiva Tarma, no Campeonato Peruano. Barcos e Guerrero também revezam a faixa de capitão.

Guerrero é substituto de Barcos e tem três gols na temporada, todos pelo Campeonato Peruano. Foto: @ClubALoficial via X

No revés diante do Libertad, pela estreia na fase de grupos, Barcos foi o titular e atuou por 58 minutos, até dar lugar a Guerrero. A troca veio pouco depois de os paraguaios abrirem o placar. Para Guerrero, a dificuldade não foi no ataque, mas na criação de jogadas.

“Libertad foi um adversário muito duro. Dói perder em casa, mas já foi. Não tivemos uma chance clara próximo do gol, como eles tiveram. Se conseguíssemos, teríamos seguramente sido mais efetivos. Devemos seguir trabalhando e melhorar”, projetou Guerrero após o duelo.

Barcos pede para torcida ‘continuar acreditando’ antes de duelo contra o São Paulo

Apesar do bom poder de finalização, o Alianza Lima não vence há quatro jogos. O técnico Nestor Gerosito descarta preocupação. “O time conquistou coisas importantes até agora. Se perdêssemos todos os jogos (estaria preocupado), mas vencemos o Boca Juniors, estávamos ganhando jogos, fizemos uma viagem com um time alternativo. Temos que nos preocupar se as coisas continuarem ao longo do tempo. Se não, não iremos”, argumentou.

Na mesma linha, Barcos pediu aos torcedores que “continuem acreditando, como fizeram até agora”. Para o atacante, mesmo diante do São Paulo, o adversário mais difícil do grupo, a ambição deve ser a vitória. “Temos de entrar em campo e vencer. Temos um bom time. Temos bons jogadores e vamos dar o nosso melhor. Mantenham a calma, confiando em quem quer que seja o adversário. Temos que ir atrás de pontos. São lugares difíceis, mas temos que ir atrás”, falou, na terça-feira, antes de a delegação peruana embarcar ao Brasil.

Uma baixa no time é o meia Pablo Cepellini. O uruguaio foi suspenso das competições continentais pela Conmebol por quatro meses por descumprir o artigo 15.1 do código disciplinar da entidade. O item versa sobre atos contra dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por motivos de cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual.

Barcos tem dois gols contra o São Paulo, ambos em um empate por 3 a 3, quando jogava pelo Palmeiras. Foto: Alex Silva/Estadão

Cepellini teria usado o termo “boliviano” de modo pejorativo em direção a um torcedor do Boca Juniors. O clube xeneize, um dos mais populares da Argentina, costuma ser escolhido por imigrantes bolivianos e paraguaios que chegam no país. São comuns relatos de torcidas de rivais fazendo provocações ofensivas sobre o tema em jogos contra o Boca.

Em nota, o Alianza Lma confirmou ter recebido a notificação da Conmebol. Entretanto, a punição foi avaliada como incoerente com “a realidade dos fatos e provas”. O clube peruano espera recorrer ao Comitê de Apelações da Conmebol. A apelação, contudo, não é célere o suficiente para garantir Cepellini em campo no MorumBis.

Guerrero tem cinco gols contra o São Paulo, três pelo Corinthians e dois pelo Flamengo. Foto: José Patricio/Estadão

Além de Cepellini, Gerosito tem mais quatro desfalques. Os zagueiros Renzo Garcés e Carlos Zamorano estão suspensos por três cartões amarelos, enquanto o lateral-direito Guillermo Enrique foi expulso diante do Libertad. Já o atacante Alan Cantero saiu lesionado do clássico contra o Universitario, no último sábado, e também fica fora. Há a possibilidade de que Gerosito vá com um formato diferente na escalação diante do São Paulo. A ideia seria cobrir os desfalques e armar um time mais defensivo, saindo do tradicional 4-2-3-1 para um 5-4-1. São Paulo tem trunfo defensivo, mas busca voltar a fazer gols com ataque alternativo Luis Zubeldía ajustou o time são-paulino a partir da defesa. O esquema com três zagueiros funcionou. O São Paulo não sofre mais de dois gols desde o empate por 3 a 3 contra o Velo Clube, na primeira fase do Campeonato Paulista. Desde então, foram oito jogos e apenas três gols sofridos.

Por outro lado, no mesmo intervalo, o São Paulo fez apenas seis e busca reencontrar o caminho para marcar. O meio de campo, nesta quinta-feria, deve ser formado por Alisson, Marcos Antônio, junto de Luciano, mais recuado. Na frente, Calleri continua como titular e deve fazer dupla com Ferreirinha.

Luiz Gustavo teve alta após um quadro de tromboembolismo pulmonar, mas precisa ficar em repouso durante o tratamento. Lucas e Oscar, que tratam lesões, são baixas.