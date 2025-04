Barros esclarece futuro de Abel no Palmeiras e defende trabalho: ‘Acreditar nos processos’

O Palmeiras estreia nesta quinta-feira na Libertadores contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, às 19h (de Brasília). Antes do duelo o diretor de futebol, Anderson Barros, manteve um discurso positivo sobre a sequência do trabalho e a esperança de renovar o contrato do treinador Abel Ferreira.

“O Abel sabe o que nós pensamos, o que a senhora presidente pensa da continuidade dele e vamos conversar no momento oportuno, que a gente entende ser o melhor para as partes. Há uma relação não só profissional, mas de confiança do que cada parte diz à outra”, respondeu em entrevista ao GE.

Anderson Barros e Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O treinador português, que tem contrato até o final de 2025, tem sofrido pressão após os últimos resultados. Recentemente, o português entrou em conflito com a torcida palmeirense após reclamar da falta de apoio dos adeptos. As mudanças no elenco também foram apontadas pelo homem forte do clube. Entre elas, a contratação de Vitor Roque, que chegou do futebol espanhol por 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões), tem gerado desconfiança nas redes sociais.

“Saíram nove atletas e chegaram sete novos no elenco, e uma particularidade muito importante, o Palmeiras promoveu cinco atletas novos da base. E quando faz isso, além do perfil de contratações, precisamos entender que é uma equipe em construção, está amadurecendo”, completou Barros.