Bayer Leverkusen x Bayern de Munique na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela volta das oitavas de final da Champions League, a partida entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique está marcada para acontecer nesta terça-feira, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado na BayArena, em Leverkusen, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pela plataforma de streaming Max.

Recém-derrotado pela segunda vez na temporada na Bundesliga, o Bayer Leverkusen permanece na vice-liderança do torneio nacional. À sua frente, está somente o Bayern de Munique, adversário desta terça. Com dificuldades de superar o time de Munique no campeonato alemão, o clube de Leverkusen terá desafio ainda maior na Champions League. Depois de ter perdido por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, a equipe precisa agora, em casa, tentar fazer uma partida de pelo menos três gols de vantagem — o que só fez uma vez neste ano — se quiser continuar na competição continental.

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam pela Champions League Foto: Arte/Estadão

Já o Bayern de Munique, ainda que também derrotado na última partida da Bundesliga, permanece em posição melhor. Isso porque, mesmo depois da perda, o clube continua isolado na liderança do campeonato. São oito pontos de vantagem para o segundo colocado. Na Champions League, apesar de não ter passado de forma direta para as oitavas de final, indica que passará de maneira tranquila para as quartas: ainda que perca por 2 a 0 neste jogo de volta, avança sem necessidade de disputa de pênaltis.

BAYER LEVERKUSEN X BAYERN DE MUNIQUE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

Data: 11/03/2025

11/03/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)

ONDE ASSISTIR A BAYER LEVERKUSEN X BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYER LEVERKUSEN

BAYER LEVERKUSEN: Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Mario Hermoso; Frimpong, Exequiel Palacios, Granit Xhaka e Alejandro Grimaldo; Victor Boniface, Amine Adli e Patrik Schick. Técnico: Xabi Alonso.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Musiala, Coman e Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYER LEVERKUSEN E BAYERN DE MUNIQUE

08/03 - Bayer Leverkusen 0 x 2 Werder Bremen - Bundesliga

0 x 2 Werder Bremen - Bundesliga 08/03 - Bayern de Munique 2 x 3 Bochum - Bundesliga