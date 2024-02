Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações das equipes

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado, às 14h30 (de Brasília), na BayArena, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Próximos na tabela, o duelo está sendo considerado uma final antecipada e pode ser determinante na briga pelo título do campeonato nacional.

Jogando em casa, o Leverkusen, comandado pelo espanhol Xabi Alonso, ainda está invicto e lidera o campeonato de maneira isolada, com 52 pontos. O clube busca o título inédito da competição. O Bayern, do artilheiro inglês Harry Kane, está a apenas dois pontos, com 50, e tenta erguer o troféu pela 12ª vez consecutiva.

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam pelo Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

BAYER LEVERKUSEN X BAYERN DE MUNIQUE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ALEMÃO

DATA: 10/02 (sábado).

HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

LOCAL: BayArena, em Leverkusen, na Alemanha

ONDE ASSISTIR BAYER LEVERKUSEN X BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO

SporTV (TV fechada)

Rede TV (TV aberta).

CazéTV (YouTube).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BAYER LEVERKUSEN E BAYERN DE MUNIQUE

BAYER LEVERKUSEN: Hrádecký; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka e Grimaldo; Hofmann e Wirtz; Borja Iglesias. Técnico: Xabi Alonso

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Mazraoui, Upamecano, De LIgt e Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYER LEVERKUSEN E BAYERN DE MUNIQUE