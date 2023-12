Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de vencerem seus compromissos longe da Alemanha pela Liga Europa e Ligas dos Campeões, respectivamente, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund voltam o foco para se enfrentarem, neste domingo, no Campeonato Alemão. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília).

Os mandantes, que também são líderes da competição, esperam aproveitar que o jogo do Bayern de Munique, 2º colocado, foi adiado por conta da forte nevasca, para ampliar sua vantagem na ponta. Apenas dois pontos separam os dois times que brigam no topo. Os visitantes, por outro lado, precisam dos três pontos fora de casa para reagir. O Dortmund amarga apenas a 5ª posição com 24 pontos, dez a menos que o rival deste domingo.

Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund se enfrentam no Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

BAYER LEVERKUSEN x BORUSSIA DORTMUND: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ALEMÃO:

LOCAL : Leverkusen, Alemanha.

: Leverkusen, Alemanha. ESTÁDIO : BayArena.

: BayArena. DATA : 03/12/2023.

: 03/12/2023. HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BAYER LEVERKUSEN x BORUSSIA DORTMUND AO VIVO:

CazéTV (Internet).

(Internet). Cultura (TV aberta).

ESCALAÇÕES DE BAYER LEVERKUSEN E BORUSSIA DORTMUND:

BAYER LEVERKUSEN - Hradecky; Hincapie, Tapsoba e Tah; Grimaldo, Xhaka, Palacios e Frimpong; Wirtz, Hofman e Boniface. Técnico : Xabi Alonso.

- Hradecky; Hincapie, Tapsoba e Tah; Grimaldo, Xhaka, Palacios e Frimpong; Wirtz, Hofman e Boniface. : Xabi Alonso. BORUSSIA DORTMUND - Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels e Sule; Nmecha, Ozcan e Sabitzer; Brandt, Adeyemi e Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYER LEVERKUSEN E BORUSSIA DORTMUND: