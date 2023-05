Bayer Leverkusen x Roma: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bayer Leverkusen e Roma decidem nesta quinta-feira a disputa por uma das vagas à final da Liga Europa. Na BayArena, em Leverkusen, casa do time alemão, as equipes voltam a se enfrentar após vitória por 1 a 0 dos italianos na ida da semifinal. A partida acontece às 16h, no horário de Brasília.

Um empate garante a Roma na final da competição. Caso aconteça, será a segunda final continental de Mourinho no comando da equipe desde que chegou à Itália. Para o Leverkusen, uma vitória simples leva o jogo para a prorrogação, enquanto dois ou mais gols de vantagem classifica o time à decisão. No outro lado da chave, Sevilla e Juventus disputam a segunda vaga, após empate em 1 a 1 na ida.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Leverkusen, Alemanha.

ESTÁDIO: BayArena.

DATA: 18 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

Bayer Leverkusen e Roma decidem vaga na final da Liga Europa nesta quinta-feira. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Star + (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAYER LEVERKUSEN : Lukas Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios e Bakker; Diaby, Wirtz e Adli. Técnico : Xabi Alonso.

: Lukas Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios e Bakker; Diaby, Wirtz e Adli. : Xabi Alonso. ROMA: Rui Patrício; Mancini, Cristante e Ibañez; Celik, Matic, Bove e Spinazzola; Pellegrini e Wijnaldum; Abraham. Técnico: José Mourinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS