Bayern de Munique x Schalke 04: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Bayern de Munique encara o Schalke 04 neste sábado, às 10h30, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Jogando em casa, o time de Munique, que lidera a competição, precisa fazer valer o fator casa para seguir na caminhada para o título nacional. Os visitantes, que estão na 15ª colocação, só pensam em vencer para seguir fora da zona de rebaixamento.

Depois de trocar de treinador no começo de 2023 e cair na Champions League e na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique foca toda sua atenção no Campeonato Alemão. Com um ponto de vantagem para o Borussia Dortmund, a equipe precisa vencer em casa neste sábado para ficar perto do título nacional.

Apesar de toda a tradição e a força de sua torcida, o Schalke 04 volta a fazer uma temporada de luta contra o rebaixamento. Com 30 pontos, o time é o primeiro fora da zona de rebaixamento e precisa de pontos nesta reta final para se salvar mais uma vez.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Munique

: Munique ESTÁDIO : Allianz Arena.

: Allianz Arena. DATA : 13 de maio de 2023.

: 13 de maio de 2023. HORÁRIO: 10h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

OneFootball (Aplicativo)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAYERN DE MUNIQUE: Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt e João Cancelo; Gravenberch e Kimmich; Coman, Musiala e Mané; Gnabry. Técnico: Thomas Tuchel.

SCHALKE 04: Alexander Schwolow; Cédric Brunner, Sepp van den Berg, Marcin Kaminski e Henning Matriciani; Tom Krauss e Alex Král; Kenan Karaman, Rodrigo Zalazar e Marius Bulter; Simon Terodde. Técnico: Thomas Reis

QUEM APITA?

Robert Schröder

