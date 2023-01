Bayern de Munique tropeça, RB Leipzig goleia e encosta na liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique perdeu a chance de manter uma folga de seis pontos na liderança da classificação ao arrancar um empate de 1 a 1 no final do jogo com o Colônia nesta terça-feira, pelo Campeonato Alemão. Quem se aproveitou dessa bobeada foi o RB Leipzig, que atropelou o Schalke 04 por 6 a 1 e se mantém na vice-liderança da competição. Apesar do tropeço, o time de Munique chegou aos 36 pontos e mantém uma vantagem de quatro para o segundo colocado, que obteve o placar mais elástico da rodada do meio de semana.

Favorito e jogando diante de sua torcida, o Bayern, foi surpreendido logo de cara. O gol dos visitantes foi marcado no início do confronto por Skhiri aproveitando uma bobeada da defesa inimiga.

Leia também Lazio atropela Milan, e Napoli fecha 1º turno no Italiano com 12 pontos de frente

De tanto pressionar, o time da casa acabou recompensado no final com um belo gol. Kimmich avançou e acertou uma bomba de meia distância, a bola tocou na trave e morreu no fundo das redes.

Após o empate, o Bayern tenta a reabilitação neste sábado encarando o Eintracht Frankfurt novamente na Arena de Munique. Já o Colonia enfrenta o Schalke no domingo.

O RB Leipzig confirmou o seu bom momento e arrasou o Schalke 04 por 6 a 1 nesta terça-feira, pelo Campeonato Alemão, mesmo jogando fora de casa. Com o resultado, o time do técnico Marco Rose chegou aos 32 pontos e segue brigando na parte de cima da tabela da competição.

Choupo-Moting lamenta durante o empate com o Bayern de Munique com o Colônia Foto: Anna Szilagy / EFE

Com um primeiro tempo arrasador, os visitantes definiram a vitória antes mesmo de seguir para o intervalo. Logo aos sete minutos, o português André Silva abriu o placar com um belo chute da entrada da área. Imprimindo um ritmo forte, e com toques rápidos, o segundo gol veio logo depois. Henrichs recebeu um passe na medida para o chute rasteiro e ampliou aos 15 minutos.

Depois de cadenciar a partida para forçar o Schalke a tentar o ataque, o Leipzig voltou a ser letal no fim do primeiro tempo e anotou mais dois gols. Aos 44 minutos, novamente André Silva apareceu para fazer 3 a 0 completando o rebote. Nos acréscimos, Timo Werner ainda fez mais um.

Na volta do intervalo o Schalke conseguiu descontar com Kozuki aproveitando uma bola perdida na área inimiga. Mas foi só. Aos 38 minutos, Dani Olmo fez o gol mais bonito da partida ao encobrir o goleiro Schwolow: 5 a 0. O 6 a 1 foi consolidado com Poulsen. Ele recebeu um belo passe, se aproveitou da falha na marcação e fechou a goleada.

O Leipzig volta a campo nesta sexta-feira pelo Campeonato Alemão e recebe o Stuttgart. Já o Schalke tenta a reabilitação jogando novamente diante de sua torcida no domingo. O compromisso é diante do Colônia.

RB Leipzig atropelou o Schalke 04 fora de casa, pelo Campeonato Alemão Foto: Friedemann Vogel / EFE

O Wolfsburg aproveitou a rodada também para conseguir uma vitória tranquila de 5 a 0 sobre o Hertha Berlin. Mesmo jogando na casa do rival, o time do técnico Niko Kovac se mostrou eficiente e com pouco mais de meia hora definiu o triunfo.

Logo aos quatro minutos, Svanberg aproveitou uma cobrança de falta na área e abriu o placar com um belo chute. Aos 31 minutos, Arnold fez mais um cobrando pênalti. Três minutos depois, foi a vez de Wind encobrir o goleiro e fazer 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Baku recebeu um cruzamento com perfeição e fez mais um aos 27 minutos: 4 a 0. Nos acréscimos, Marmoush ganhou do marcador na corrida e completou o placar: 5 a 0

O Wolfsburg tenta manter o embalo visitando o Werder Bremen pela próxima rodada. O encontro acontece neste sábado. Já o Hertha busca a recuperação no torneio diante do Union Berlin.

Continua após a publicidade

Em um jogo de quatro gols, Hoffenheim e Stuttgart ficaram no 2 a 2. Kramaric abriu o placar para o time da casa aos 11 minutos. A igualdade veio nos acréscimos do primeiro tempo. Guirassy fez o domínio e chutou antes da chegada da marcação para igualar o marcador. Na volta do intervalo, Wataru Endo acertou um belo chute e colocou o Stuttgart na frente. No final, Kramaric voltou a balançar a rede decretando o empate.

Pela competição, o Hoffenheim volta a jogar em casa no sábado e enfrenta o Borussia Mönchengladbach. Já o Stuttugar vai ter a missão de tentar parar o embalado RB Leipzig na casa do rival.