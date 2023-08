Bayern de Munique x Augsburg: onde assistir, horário e escalação das equipes

Rola a bola para a segunda rodada do Campeonato Alemão neste domingo, 27. O Bayern de Munique, atual campeão e embalado pela goleada de 4 a 0 no Werder Bremen, recebe o Augsburg, que também fez quatro gols na primeira rodada, mas tomou outros quatro no empate com o Borussia Monchengladbach, em um empate elástico.

Os donos da casa terão mais uma vez Harry Kane, principal reforço da nova temporada europeia, no ataque, mas Thomas Tuchel terá de superar o desfalque de Musiala, lesionado. Os visitantes, comandados por Enrico Maassen, também têm uma série de baixas para o difícil duelo.

Harry Kane, principal reforço do Bayern para 2023-2024, marcou seu primeiro gol pelo clube contra o Werder Bremen. Foto: Axel Heimkendpa via AP

BAYERN DE MUNIQUE X AUGSBURG

LOCAL : Munique (Alemanha).

: Munique (Alemanha). ESTÁDIO : Allianz Arena.

: Allianz Arena. DATA : 27/08/2023

: 27/08/2023 HORÁRIO: 12h30.

ONDE ASSISTIR

OneFootball (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAYERN DE MUNIQUE : Ulrich; Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; Kimmic, Goretzka, Sané, Müller e Coman; Harry Kane. Técnico : Thomas Tuchel.

: Ulrich; Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; Kimmic, Goretzka, Sané, Müller e Coman; Harry Kane. : Thomas Tuchel. AUGSBURG: Dahmen; Engels, Bauer, Uduokhai e Pedersen; Rexhbecaj, Dorsch, Vargas e Demirovic; Michel e Berisha. Técnico: Enrico Maassen.

ÚLTIMOS RESULTADOS