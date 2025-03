Bayern de Munique x Bayer Leverkusen na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nos playoffs, o Bayern de Munique eliminou o Celtic, da Escócia, para avançar às oitavas de final. Contra o Leverkusen, a partida ganha ares de revanche após a última temporada. Pela primeira vez em dez temporada, o Bayern de Munique ficou com o vice-campeonato alemão e sem conquistar um título sequer no ano – foi eliminado da Copa da Alemanha e perdeu a Supercopa diante do RB Leipzig.

Um ano depois, e agora sob o comando do belga Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City, a equipe lidera o Campeonato Alemão, com oito ponto de vantagem para o Leverkusen. O duelo na Champions League serve também para consolidar o bom momento na temporada – e deixar o deslize em 2023/2024 no passado.