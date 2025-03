Bayern de Munique x Bochum na Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela vigésima quinta rodada da Bundesliga, a partida entre Bayern de Munique e Bochum está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Sediado na Allianz Arena, casa do clube muniquense, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal do YouTube Cazé TV e pelo SporTV.

Líder isolado, o Bayern de Munique não precisa obrigatoriamente vencer para se manter à frente na tabela do campeonato alemão. Com 61 pontos, o clube tem oito de vantagem para o segundo colocado, o Bayer Leverkusen, de quem ganhou recentemente na Champions League. No torneio europeu, o time de Munique está cada vez mais perto das quartas de final.

Veja onde assistir a Bayern de Munique x Bochum ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Bochum, por outro lado, está quase no fim da classificação geral. Em décimo sexto lugar, com 17 pontos, o time atualmente ocupa uma posição que o levaria para as eliminatórias do rebaixamento. Ainda que vença o líder da competição neste sábado, o Bochum ainda ficará nesta colocação. Isso porque o time que está a sua frente, o St. Pauli, tem 21 pontos — que não podem ser ultrapassados pelos três pontos de uma vitória.

BAYERN DE MUNIQUE X BOCHUM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA BUNDESLIGA

Data: 08/03/2025

08/03/2025 Horário: 11h30 (horário de Brasília)

11h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

ONDE ASSISTIR A BAYERN DE MUNIQUE X BOCHUM AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

(YouTube) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig, Guerreiro, Ito, Dier e Stanisic; Kimmich, Goretzka, Coman, Thomas Müller e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOCHUM

BOCHUM: Horn, Bernardo, Medic e Oermann; Wittek, Krauss, Sissoko, Bero e Passlack; Hofmann e Masouras. Técnico: Dieter Hecking.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E BOCHUM

05/03 - Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen - Champions League

3 x 0 Bayer Leverkusen - Champions League 01/03 - Bochum 0 x 1 Hoffenheim - Bundesliga