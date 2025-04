Bayern de Munique x Borussia Dortmund na Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela vigésima nona rodada da Bundesliga, a partida entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund está marcada para acontecer nesta sábado, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Sediado na Allianz Arena, em Munique, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal do YouTube Cazé TV, pelo canal de TV fechada SporTV, pela TV aberta Rede TV! e pelo streaming OneFootball.

Líder isolado do torneio, o Bayern de Munique tenta aumentar sua distância para o segundo colocado da competição. Com 68 pontos, o time esta a somente seis do Bayer Leverkusen, atual campeão que tenta repetir o feito da última temporada. Três jogos sem perder no campeonato nacional, o time de Munique participa também da Champions League, onde perdeu seu último jogo. Contra a Inter de Milão, o clube foi derrotado por 2 a 1 na primeira partida das quartas de final.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: assistir ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Borussia Dortmund está cada vez mais próximo da disputa por uma vaga nas competições europeias. Em oitavo lugar, o clube está a apenas três do sexto colocado do torneio. Também na Champions League, o time sofreu uma dura derrota no jogo de ida das quartas de final. A equipe de Dortmund foi goleada pelo Barcelona por 4 a 0 na última semana.

BAYERN DE MUNIQUE X BORUSSIA DORTMUND: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA BUNDESLIGA

Data: 12/04/2025

12/04/2025 Horário: 13h30 (horário de Brasília)

13h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

ONDE ASSISTIR A BAYERN DE MUNIQUE X BORUSSIA DORTMUND AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

(YouTube) SporTV (TV fechada)

(TV fechada) OneFootball (streaming)

(streaming) Rede TV! (TV aberta)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Laimer, Kim Min-jae, Eric Dier e Stanisic (Raphael Guerreiro); João Palhinha e Joshua Kimmich; Michael Olise, Thomas Muller e Leroy Sané; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BORUSSIA DORTMUND

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Waldemar Anton, Emre Can e Bensebaini; Pascal Gross, Chukwuemeka e Julian Brandt; Adeyemi, Maximilian Beier e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E BORUSSIA DORTMUND

08/04 - Bayern de Munique 1 x 1 Inter de Milão- Champions League

1 x 1 Inter de Milão- Champions League 09/04 - Barcelona 4 x 0 Borussia Dortmund - Champions League