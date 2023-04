Bayern de Munique x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam hoje, 1, às 13h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelo Campeonato Alemão. O confronto, que coloca o primeiro colocado contra o segundo, ocorre em Munique, na Alemanhã, na Allianz Arena.

O time bávaro trocou o seu comando durante a pausa para as eliminatórias da Eurocopa. Julian Nagelsmann saiu e, em seu lugar, Thomas Tuchel entrou. A partida contra o Dortmund será a primeira do alemão no comando do Bayern e também marca o reencontro do treinador com seu ex-clube, o Borussia. Com um ponto a menos na classificação, o Bayern precisa vencer seu rival se quer sonhar com o título alemão.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: assistir ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já para o Dortmund, que lidera o campeonato com 52 pontos, o grande desafio é vencer o tabu estabelecido há cerca de 9 anos. Nos últimos 8 confrontos jogados na Allianz Arena, o Borussia perdeu todos.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Munique, Alemanhã.

ESTÁDIO: Allianz Arena.

DATA: 1 de abril de 2023.

HORÁRIO: 13:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Band (TV Aberta)

OneFootball (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano e De Ligt; Coman (João Cancelo), Kimmich, Goretzka e Davies; Thomas Müller, Sané e Choupo-Moting (Mané). Técnico: Thomas Tuchel.

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck e Ryerson; Emre Can, Bellingham, Brandt e Guerreiro; Reus e Haller. Técnico: Edin Terzic.

ARBITRAGEM

Árbitro: Marco Fritz

ÚLTIMOS RESULTADOS

19/03 - Bayen Leverkusen 2 x 1 Bayern de Munique - Campeonato Alemão.

18/03 - Borussia Dortmund 6 x 1 Colônia - Campeonato Alemão.