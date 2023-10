Bayern de Munique x Darmstadt: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em situações bem opostas no Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Darmstadt travam um duelo bem interessante neste sábado. Ambos precisando da vitória. Um, para assumir o topo da tabela de classificação, o outro, para fugir da zona de rebaixamento. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília).

O Bayern, que vem de uma vitória fora de casa pela Liga dos Campeões, pode assumir a liderança da Bundesliga. Basta fazer o dever de casa jogando diante de seu torcedor. O time de Thomas Tuchel tem 20 pontos no 3º lugar, e pode assumir o topo que hoje é do Bayer Leverkusen, que joga no domingo. Os bávaros ainda teriam de torcer por um tropeço dos rivais diante do Freiburg.

Do outro lado, a situação do Darmstadt não é das melhores. A equipes está na 12ª posição com 7 pontos e olha com preocupação para baixo. O Bochum, primeiro time na degola, tem cinco pontos. Uma vitória dos visitantes, que estão mais descansados, pois não jogaram durante o meio de semana, os colocaria na 10ª colocação, que hoje é do Augsburg.

BAYERN DE MUNIQUE x DARMSTADT: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ALEMÃO:

LOCAL : Munique, Alemanha.

: Munique, Alemanha. ESTÁDIO : Allianz Arena.

: Allianz Arena. DATA : 28/10/2023.

: 28/10/2023. HORÁRIO: 10h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE x DARMSTADT AO VIVO:

Onefootball (streaming).

ESCALAÇÕES DE BAYERN DE MUNIQUE E DARMSTADT:

BAYERN DE MUNIQUE - Ulreich; Mazraoui, de Ligt, Min-Jae, e Davies; Kimmich e Laimer; Coman, Musiala e Sane; Kane. Técnico : Thomas Tuchel.

- Ulreich; Mazraoui, de Ligt, Min-Jae, e Davies; Kimmich e Laimer; Coman, Musiala e Sane; Kane. : Thomas Tuchel. DARMSTADT - Schuhen; Klarer, Muller e Maglica; Skarke, Kempe, Holland e Nurnberger; Mehlem, Pfeiffer e Vilhelmsson. Técnico: Torsten Lieberknecht.

