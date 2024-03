Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Bayern de Munique recebe o Mainz 05 neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em partida da 25ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão). Após derrapar na competição, o time bávaro, do artilheiro inglês Harry Kane, vem embalado de uma vitória por 3 a 0 sobre a Lazio na Champions League.

Com chances remotas de título, o Bayern está na segunda colocação do Campeonato Alemão, com 54 pontos, dez a menos do que o Bayer Leverkusen, com 64. O Mainz está em penúltimo, na 17ª posição, com apenas 16 pontos, a nove do Bo hum, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time só não está confirmado na segunda divisão porque ainda pode encerrar a competição em 16º e disputar o playoff do descenso.

Bayern de Munique e Mainz se enfrentam pelo Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

BAYERN DE MUNIQUE X MAINZ 05: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO ALEMÃO

DATA : 09/03/2024 (sábado).

: 09/03/2024 (sábado). HORÁRIO : 11h30 (de Brasília).

: 11h30 (de Brasília). LOCAL: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X MAINZ 05 AO VIVO

Canal Goat (Youtube)

OneFootball (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier (Upamecano) e Raphael Guerreiro (Alphonso Davies); Pavlovic, Goretzka, Sané, Muller e Musiala; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MAINZ 05

MAINZ 05: Zentner; Widmer, Guilavogui e Van Den Berg; Danny da Costa, Leandro Barreiro, Nadiem Amiri e Mwene; Jae-Sung Lee, Brajan Gruda e Jonathan Burkardt. Técnico: Bo Henriksen.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E MAINZ 05

02/03 - Mainz 05 1 x 1 Borussia Monchengladbach

1 x 1 Borussia Monchengladbach 05/03 - Bayern de Munique 3 x 0 Lazio