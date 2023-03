Bayern de Munique x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bayern de Munique e PSG jogam nesta quarta-feira , às 17h (horário de Brasília), em Munique, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo repete a decisão da competição da temporada 2019/2020 e coloca frente a frente equipes embaladas na temporada.

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X PSG

Bayern de Munique x PSG será transmitido na HBO Max, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) na Allianz Arena.

PSG busca reverter o resultado adverso na partida de ida contra o Bayern de Munique na Alemanha Foto: Aurelien Morissard/ AP

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

BAYERN DE MUNIQUE: Sommer, Stanisic, Upamecano, De Light e Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Muller e Musiala; Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Veratti, Danilo Pereira, Soler e Emery, Messi e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier

ÚLTIMOS RESULTADOS

Melhor time alemão na atual temporada, o Bayern de Munique chega para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões com a vantagem de ter vencido o duelo de ida, por 1 a 0, e embalado com seis vitórias nas últimas sete partidas. Pelo lado do PSG, apesar de não contar com Neymar, a equipe conseguiu uma retomada após a derrota na partida de ida. No período entre os dois jogos, o time de Paris entrou em campo em três oportunidades e venceu todas.