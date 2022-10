Bayern goleia Freiburg e é vice-líder do Alemão; Union Berlin se isola na ponta

O Bayern de Munique fez as pazes com a vitória em grande estilo. Na tarde deste domingo, goleou o Freiburg por 5 a 0, na Allianz Arena, pela décima rodada do Campeonato Alemão. De quebra, assumiu a vice-liderança do torneio. Os gols foram marcados por Gnabry, Choupo-Moting, Sané e Mané.

A vitória era essencial para o Bayern não se distanciar das primeiras posições, além de impedir que um rival direto abrisse vantagem. Por isso, não perdeu tempo e convenceu seus torcedores neste domingo. Agora, tem 19 pontos, na segunda posição, atrás apenas do Union Berlin, com 23.

Uma das surpresas da competição, o Freiburg estava invicto há sete rodadas. Perdeu apenas para os favoritos: Bayern de Munique e Borussia Dortmund. A derrota, no entanto, o deixa mais longe da liderança. Tem, atualmente, 18 pontos.

O domínio do Bayern de Munique foi total. O time da casa comandou todas as ações e não deixou o adversário dar uma finalização sequer. A pressão deu resultado logo aos 13 minutos. Gnabry aproveitou o rebote dentro da área e cabeceou para o fundo das redes.

O gol deixou o Bayern ainda mais confortável na partida. O segundo era uma questão de tempo e saiu aos 33 minutos. Sané achou Choupo-Moting dentro da área. O atacante alemão não perdoou. O time da casa só não foi para o intervalo com um placar mais elástico, pois o goleiro Mark Flekken chegou a fazer grandes defesas.

No segundo tempo, o Bayern voltou com o mesmo ímpeto, enquanto o Freiburg não conseguiu esboçar a reação e aceitou a marcação do adversário. Aos oito minutos, Choupo-Moting retribuiu o passe para Sane, que soltou o pé para ampliar o placar. Antes, Gnabry já havia acertado a trave.

Ainda faltava o gol de Mané. E o senegalês fez uma obra-prima. Ele recebeu de Gnabry e tocou por cobertura de Flekken para balançar as redes, aos 11 minutos. Com o adversário todo entregue, o Bayern foi administrando a vantagem e confirmou a goleada aos 35, com gol de Sabitzer.

Ainda pela décima rodada, o Union Berlin conquistou a sua sétima vitória no Campeonato Alemão ao bater o Borussia Dortmund por 2 a 0, no Alte Försterei, com direito a dois gols de Janik Haberer.

A vitória levou o Union Berlin para a liderança isolada, com 23 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Bayern. O Borussia Dortmund ficou com 16, assim como o Colonia, que bateu o Augsburg (13) por 3 a 2.