Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique tenta manter o embalo na competição nesta sexta-feira, 22. A equipe encara o Augsburg, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena de Munique.

O duelo é válido pela 11ª rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada), da CazéTV (Youtube) e do OneFootball (streaming).

Bayern de Munique encara o Augsburg nesta sexta-feira Foto: Divulgação

O Bayern de Munique engatou quatro vitórias seguidas no Campeonato Alemão e lidera o torneio com 26 pontos. O RB Leipzig é o segundo colocado, com 21 pontos. Para a partida desta sexta-feira, o Bayern conta com alguns desfalques. O goleiro Sven Ulreich, o zagueiro Hiroki Ito, o lateral-direito Jospi Stanisic e os volantes Palhinha e Pavlovic estão lesionados.

Já o Augsburg ocupa a décima terceira colocação na tabela, com 12 pontos, e tenta ficar mais longe da zona de rebaixamento. O zagueiro Reece Oxford continua afastado por complicações relacionadas à Covid-19. Já os meias Tim Breithaupt e Fredrik Jensen estão lesionados.

BAYERN DE MUNIQUE x AUGSBURG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

Data: 22/11

22/11 Horário : 16h30 (de Brasília)

: 16h30 (de Brasília) Local: Arena de Munique

ONDE ASSISTIR BAYERN X AUGSBURG AO VIVO

SporTV (TV fechada), CazéTV (Youtube) e OneFootball (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN: Neuer; Guerreiro, Kim Min-Jae, Upamecano e Davies; Kimmich e Goretzka; Sané, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AUGSBURG

AUGSBURG: Labrovic; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Onyeka, Jakic, Maier, Giannoulis; Claude-Maurice, Tietz. Técnico: Jess Thorup.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN E AUGSBURG