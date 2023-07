Beckham, dono do Inter Miami, mostra habilidade em primeiro treino de Messi; veja vídeo

Lionel Messi e o volante Sergio Busquets treinaram pela primeira vez no Florida Blue Training Center, CT do Inter Miami, nesta terça-feira. Porém, quem roubou a cena foi o ex-jogador David Beckham, um dos proprietários do clube americano. O inglês de 48 anos acompanhou o trabalho dos novos astros da equipe e mostrou habilidade ao fazer embaixadinhas com as mãos no bolso, arrancando elogios de quem estava no local.

A conta oficial da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol, compartilhou um vídeo da cena nas redes sociais. Em tom de brincadeira, alguns torcedores disseram que o ex-atleta do Manchester United e da seleção inglesa poderia voltar a jogar.

Beckahm foi um dos primeiros jogadores a desbravarem a MLS quando se transferiu para o Los Angeles Galaxy, em 2007, antes de retornar à Europa para encerrar a carreira no PSG. Recentemente, o clube foi escolhido pelo argentino Gonzalo Higuaín, ex-companheiro de Messi na seleção argentina, para se despedir dos gramados.

Em outro vídeo, divulgado pelo próprio Inter Miami, Messi e Busquets são “batizados” pelo elenco, passando por um corredor polonês formado pelos outros jogadores do time. O treino foi aberto à imprensa, que compareceu em peso para registrar as primeiras imagens dos astros pela equipe da Flórida.

A estreia de Messi pelo Inter Miami deve acontecer na próxima sexta-feira, quando a equipe enfrenta o Cruz Azul, do México, pela Copa das Ligas, torneio entre clubes das ligas. O time americano deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo Jordi Alba, que também marcou época no Barcelona ao lado do craque argentino. Luís Suárez, atualmente no Grêmio, também é especulado na equipe de Miami.