Beckham revela TOC em documentário: ‘Tudo tem de estar em linha reta ou em pares’

David Beckham está gravando um documentário para a Netflix, cuja data de lançamento ainda não foi divulgada. O ex-jogador, astro do futebol inglês, tem feito uma série de revelações diante das câmeras. A mais recente delas foi de que convive com uma mania de limpeza e organização.

Um tipo de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), a mania de limpeza se resume a uma angústia que algumas pessoas têm ao ver objetos e ambientes sujos ou desorganizados e se preocupam em deixá-los na mais perfeita ordem.

“Eu tenho esse transtorno obsessivo-compulsivo em que tenho de ter tudo em linha reta ou tudo em pares. Eu coloco minhas latas de refrigerante na geladeira e se sobrar eu coloco em outro armário em algum lugar, tudo tem de estar perfeito”, afirma o ex-jogador do Manchester United.

David Beckham fez história no Manchester United e no Real Madrid e deixou o futebol em 2013. Foto: Toby Melville/ Reuters

Beckham, de acordo com o jornal britânico The Guardian, espera que sua mulher Victoria, ex-Spice Girls, e quatro filhos (Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper) durmam para começar uma limpeza pesada na casa.

“O fato é que todos estão na cama, e eu vou dar uma volta, deixo os interruptores nas posições certas, me certifico que tudo está arrumado. Odeio acordar de manhã e encontrar xícaras, pratos e tigelas sujas. Tiro a cera derretida das velas, limpo o vidro onde elas ficam... Esse é meu ódio de estimação, a fumaça dentro do recipiente da vela. Eu limpo tão bem que não tenho certeza se isso é realmente apreciado por minha mulher, com toda a honestidade”, contou o ex-jogador de 47 anos.

Beckham deixou os gramados em 2013, atuando pelo Paris Saint-Germain. Em sua carreira, fez história com a camisa do United, mas também deixou sua marca no Real Madrid e, especialmente, no Los Angeles Galaxy. Sua ligação com o futebol nos Estados Unidos não parou por aí. Hoje, o ex-atleta é dono do Inter Miami, da MLS.