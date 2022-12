Bélgica abre processo para definir substituto do técnico Roberto Martínez

A Real Federação Belga de Futebol (RFBF) usou as redes sociais para comunicar que iniciou, nesta terça-feira, o processo de seleção para a contratação de um novo treinador, já que Roberto Martínez deixou o comando da equipe após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

“Estamos à procura de um vencedor em série com experiência em gestão dos melhores jogadores do mundo. O novo técnico terá que saber focar na criação de um grupo restrito e como integrar jogadores jovens. Precisará ser um especialista tático que baseia suas escolhas em dados, tecnologias e parâmetros objetivos. Tem que saber como ganhar troféus em competições mundiais”, diz a publicação.

Leia também Richarlison tatua nas costas rostos de Ronaldo e Neymar e mensagem de Pelé; veja imagem

Roberto Martínez abraça o atacante Eden Hazard, que se aposentou da seleção belga após a eliminação na Copa 2022. Foto: Rungroj Yongrit/EFE/EPA

Para muitos, a Bélgica teve a sua “geração de ouro” nas duas últimas Copas, mas, principalmente, em 2018, quando caiu nas semifinais. Neste ano, sequer conseguiu passar da fase de grupos, que teve Marrocos na liderança e Croácia na segunda posição. Além de um treinador, a seleção diz buscar alguém que servirá também como “embaixador”.

“O novo treinador será um embaixador do futebol belga ajudando a promover os valores da Federação e que tenha disponibilidade em tempo integral. Os Red Devils foram o número 1 do ranking mundial durante quatro anos. Conseguiram o terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia. Mas a eliminação precoce na Copa do Mundo no Catar foi decepcionante. No entanto, todos os elementos estão no lugar para voltar ao sucesso e futuro. Caberá ao novo selecionador aproveitar isso e nos conduzir a novos sucessos”, completa a nota.

Apesar de abrir o processo para definir o novo treinador, a Bélgica não indicou quais nomes estão no alvo da federação. Quem chegar, precisará reformular a equipe, que conta com muitos jogadores que já estão próximos da fase final de carreira, caso de Eden Hazard, que anunciou a aposentadoria da seleção.