Bélgica chega ao Catar com moral baixo após derrota no amistoso para o Egito

A derrota para o Egito, por 2 a 1, em amistoso disputado sexta-feira, no Kuwait, deixou a seleção da Bélgica com moral baixo para o início da Copa do Mundo. O time do técnico espanhol Roberto Martinez desembarcou neste sábado em solo catariano escancarando problemas defensivos e sem a mesma força de ataque de 2018, quando obteve o terceiro lugar no Mundial da Rússia.

Entre os vários problemas, Martinez busca um substituto à altura do atacante Romelu Lukaku, que sofre com uma série de lesões. Michy Batshuayi e Openda são as opções para a função de ‘9′ e foram testados frente ao Egito.

Batshuayi deu um susto ao ter de ser atendido com dores no joelho esquerdo. Já Openda entrou no lugar de De Bruyne e fez o único gol belga na derrota para o Egito, saindo na frente para ficar com a vaga de Lukaku no ataque para a estreia.

A Bélgica foi derrotada pelo Egito em seu último teste antes da Copa do Mundo do Catar. Foto: Noufal Ibra/ EFE

A Bélgica está no Grupo F e debuta no Mundial frente ao lado de Canadá, quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali. Croácia e Marrocos completam a chave.