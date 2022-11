Lukaku é convocado pela Bélgica para a Copa, mas não deve jogar fase de grupos por lesão

Publicidade

Mesmo com uma uma lesão na coxa esquerda que deve impedir sua participação na fase de grupos, o atacante Romelu Lukaku foi convocado pelo técnico Roberto Martinez para integrar o grupo da Bélgica na Copa do Mundo do Catar. A lista foi divulgada nesta quinta-feira pelo treinador, que disse considerar importante ter Lukaku na equipe, nem que seja apenas para disputar a fase mata-mata, em caso de classificação.

“A Copa do Mundo tem duas fases diferentes. Uma é a fase de grupos, a única para a qual a gente pode se preparar, os três jogos garantidos que temos. Mas, então, há outra Copa do Mundo, a da fase eliminatória. Medicamente, sentimos que Lukaku terá condições de nos ajudar durante esta segunda Copa do Mundo”, comentou Martínez. “Ele é um jogador muito importante para os Diabos Vermelhos e queremos dar a ele um grande papel”, concluiu.

De volta à Inter de Milão nesta temporada, após passagem pelo Chelsea, Lukaku fez apenas cinco jogos pelo time italiano. Foi desfalque por dois meses em razão de um distensão muscular sofrida em agosto. Voltou na goleada por 4 a 0 sobre o Viktoria Plzen, pela Liga dos Campeões, no dia 26 de outubro, quando entrou nos minutos finais e marcou um dos gols. Em seguida, jogou contra a Sampdoria e, dois dias depois, foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda.

Lukaku foi convocado pela Bélgica para a Copa do Mundo apesar de ter uma lesão na coxa esquerda. Foto: Anton Vaganov/Pool via Reuters

Martínez tomou uma decisão parecida na Copa de 2018, disputada na Rússia, onde a Bélgica foi algoz do Brasil nas quartas de final. Na ocasião, chamou o zagueiro Vicente Kompany, que estava lesionado e só ficou à disposição no último jogo da fase de grupos, assumindo a titularidade a partir daí até a conquista do terceiro lugar do campeonato.

As grandes estrelas da sólida campanha belga no Mundial passado estarão em campo novamente neste ano. Kevin de Bruyne, do Manchester City, chega com o status de terceiro melhor jogador do mundo, atribuído pelo prêmio Bola de Ouro, atrás apenas do senegalês Sadio Mané e do francês Karim Benzema. O goleiro Courtois e o atacante Eden Hazard também estarão presentes.

Veja a lista de convocados da seleção belga:

Goleiros: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge).

Defensores: Toby Alderweireld (Royal Antwerp), Zeno Debast (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Benfica), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) e Timothy Castagne (Leicester).

Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Belgium), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid) e Thorgan Hazard (Borussia Dortmund).

Atacantes: Michy Batshuayi (Fenerbahce), Charles De Ketelaere (Milan), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazad (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter de Milão), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens) e Leandro Trossard (Brighton).