Bélgica x Alemanha: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bélgica e Alemanha se enfrentam hoje, 28, às 15h45 (horário de Brasília), em jogo amistoso. O confronto ocorre em Colônia, na Alemanha, no estádio RheinEnergieStadion. Como o país germânico será sede da Eurocopa de 2024, a seleção comandada por Hansi Flick não disputará as eliminatórias. Já a seleção belga não disputará a segunda rodada das eliminatórias por conta do chaveamento da competição.

Após mais uma eliminação precoce na Copa do Mundo, a Alemanha volta à campo esperando mostrar resultado. No primeiro compromisso de 2023, a seleção tetracampeã mundial venceu o Peru por 2 a 0. Ao lado deles encontra-se um tabu histórico: nos últimos 68 anos de confronto, a Alemanha se mantém invicta contra a Bélgica.

Bélgica e Alemanha se enfrentam em partida amistosa. Foto: Arte/Estadão

Já os Diabos Vermelhos iniciam uma nova fase em sua história com o técnico Domenico Tedesco. O primeiro teste do jovem treinador foi um sucesso, com uma vitória sobre a Suécia por 3 a 0 na primeira rodada do Grupo F das eliminatórias da Eurocopa 2024. A renovação do elenco, no entanto, ainda é discreta.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Colônia, Alemanha.

ESTÁDIO: RheinEnergieStadion.

DATA: 28 de março de 2023.

HORÁRIO: 15:45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTv (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BÉLGICA: Casteels; Castagne, Wout Faes, Vertonghen e Arthur Theate; Onana e Lukebakio; De Bruyne, Carrasco e Trossard; Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

ALEMANHA: Ter Stegen; Marius Wolf, Ginter, Thiaw e David Raum; Kimmich, Goretzka, Gnabry e Gotze; Timo Werner e Fullkrug. Técnico: Hansi Flick.

ARBITRAGEM

Árbitro: Willy Delajod

Assistente 1: Erwan Finjean

Assistente 2: Philippe Jeanne

Árbitro de vídeo (VAR): Alexandre Castro

ÚLTIMOS RESULTADOS

24/03 - Suécia 0 x 3 Bélgica - Eliminatórias da Eurocopa - Fase de grupos.

25/03 - Alemanha 2 x 0 Peru - Amistoso Internacional.