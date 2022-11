Bélgica x Canadá: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Bélgica e Canadá estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 23, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. A partida é válida pelo Grupo F, composto também por Croácia e Marrocos, que também se enfrentam nesta quarta.O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de igualar o melhor resultado de sua história no último mundial, a Bélgica chega para o Catar querendo mais. Responsável pela eliminação do Brasil em 2018, a seleção belga segue com De Bruyne, Hazard e Lukaku, que inicia a Copa do Mundo com problema de lesão, como grandes nomes da equipe.

O Canadá volta para uma edição de mundial depois de 36 anos. Para o Catar, a equipe da América do Norte aposta em Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, para surpreender os adversários.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Bélgica e Canadá acontece nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BÉLGICA: Courtois, Debast, Alderweireld e Veronghen, Meunier, Onana, Witsel e Carrasco, Hazard e De Bruyne, Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez

CANADÁ: Borjan, Johnson, Vitória, Miller e Adekugbe, Piette e Eustáquio, Hoilett, Larin e Davies, David . Técnico: John Herdman

QUEM APITA?

Árbitro: Janny Sikazwe (Zâmbia)

Assistente 1: Jerson dos Santos (Angola)

Assistente 2: Arsénio Marrengula (Moçambique)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Bélgica foi a campo apenas uma vez na última data Fifa. Na semana passada, a equipe foi derrotada pelo Egito por 2 a 1.

Na última semana de preparação da Copa do Mundo do Catar, o Canadá empatou com o Bahrein, em 2 a 2, e venceu o Japão, por 2 a 1.