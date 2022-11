Bélgica x Marrocos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste domingo (27). Abrindo o dia de partidas do grupo F, Bélgica e Marrocos se enfrentam, às 10h (pelo horário de Brasília) no estádio Al Thumama, em Doha, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de vencer o Canadá jogando menos do que se esperava na primeira rodada, a Bélgica volta a atuar neste domingo. Abrindo o dia de jogos no grupo F da Copa do Mundo, a equipe terá pela frente o Marrocos.

Ainda sem poder contar com Lukaku, que se recupera de lesão, o técnico Roberto Martinez deve apostar na manutenção da equipe que venceu o Canadá. Com isso, De Bruyne, Hazard e Batshuayi devem comandar o ataque do time belga.

Após o empate sem gols com a Croácia na primeira rodada, o Marrocos entra em campo em situação delicada. Para seguir dependendo apenas de si para avançar para as oitavas de final, a seleção precisa vencer neste domingo de qualquer maneira.

Caso empate, os marroquinos passam a depender de resultados combinados e da matemática na última rodada. Para isso, o técnico Walid Regragu segue confiando em Ziyech, que joga no Chelsea, para comandar a equipe no campo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Bélgica e Marrocos acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília), no estádio Al Thumama, em Doha, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

BÉLGICA X MARROCOS

BÉLGICA - Courtois; Alderweireld, Vertonghen e Dendoncker; Meunier, Tielemans (Onana), Witsel e Carrasco; De Bruyne, Hazard e Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez.

MARROCOS - Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss e Mazraoui (Attiat-Allah); Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

QUEM APITA?

Árbitro: Cesar Ramos (México)

Assistente 1: Alberto Morin (México)

Assistente 2: Miguel Hernandéz (México)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Fernando Guerrero (México)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Bélgica venceu o Canadá, por 1 a 0.

Já o Marrocos empatou sem gols com a Croácia na abertura de sua participação na Copa do Mundo do Catar.