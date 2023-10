Desfalcada, mas classificada, a Bélgica não terá alguns de seus principais jogadores para encarar a Suécia nesta segunda-feira, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Uma vitória dos belgas, porém, traria mais tranquilidade. Para os suecos, vai embolar ainda mais a disputa pela vaga restante do Grupo F. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

A Bélgica tem 16 pontos, com cinco vitórias e um empate nos seis compromissos que disputou. Logo atrás, a Áustria soma 13, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Em 3º lugar, a Suécia vem para o tudo ou nada. Ela tem seis pontos, com duas vitórias e três derrotas. Vale lembrar que esta é a 8ª rodada de dez que serão disputadas. A briga ainda está aberta. A Suécia só chega a 15 pontos. Só a vitória interessa. A Bélgica, com 16, está classificada, mas pode perder o posto de primeiro da chave para a Áustria.

Bélgica x Suécia: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Bruxelas, na Bélgica.

: Bruxelas, na Bélgica. ESTÁDIO : Estádio Rei Balduíno.

: Estádio Rei Balduíno. DATA : 16/10/2023.

: 16/10/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BÉLGICA - Sels; Castagne, Faes, Vertoghen e Theate; Mangala, Keita e Openda; Lukebakio, Doku e Lukaku. Técnico : Domenico Tedesco.

- Sels; Castagne, Faes, Vertoghen e Theate; Mangala, Keita e Openda; Lukebakio, Doku e Lukaku. : Domenico Tedesco. SUÉCIA - Nordfeldt; Wahlqvist, Lagerbielke, Helander e Gudmundsson; Rohdén, Olsson, Larsson e Karlsson; Quaison e Claesson. Técnico: Jan Andersson.

ÚLTIMOS RESULTADOS: