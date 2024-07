Bellingham será capa do game EA FC 25 ao lado de Beckham, Zidane e outras estrelas

Um dos principais jogadores da atualidade, o inglês Jude Bellingham foi o escolhido pela EA Sports para estar na capa do game EA FC 25, que deve ser vendido entre setembro e outubro deste ano.

Na edição Standard, Jude Bellingham aparece sozinho fazendo a tradicional comemoração com os braços abertos. Já na edição Ultimate, o inglês está acompanhado de lendas do futebol, como Aitana Bonmati, Buffon, Zidane e Beckham.

Bellingham na capa do EA FC 25 ao lado de Buffon, Aitana Bonmatí, Zidane e Beckham Foto: Reprodução/twitter @EASPORTSFC

Um jogador inglês não estampava a capa do game produzido pela EA desde 2010, quando Wayne Rooney apareceu no FIFA 11. "Eu jogava este jogo com meu irmão o tempo todo quando era criança, e sempre pensei em como seria incrível um dia estar na capa. Houve tantos jogadores icônicos na capa ao longo dos anos, e estou animado por ser o mais recente jogador inglês a receber essa honra desde 2011″, comemorou Bellingham.

Vice-campeão da Eurocopa com a Inglaterra e astro do Real Madrid, Bellingham é considerado um dos favoritos a ganhar a Bola de Ouro, ao lado do companheiro e brasileiro Vini Jr. e do espanhol Rodri, do Manchester City.

Na temporada 2023/2024, Bellingham marcou 23 gols e contribuiu com 13 assistências em 42 partidas pelo Real.