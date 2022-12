Ben White, defensor da Inglaterra, abandona Copa do Mundo por razões pessoais

A seleção inglesa não contará com o zagueiro e lateral-direito Ben White para a sequência da Copa do Mundo. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que o jogador do Arsenal se despediu dos demais companheiros em Al-Wakrah, no Catar, e voltou para casa por motivos pessoais não revelados.

“Ben White deixou a concentração da Inglaterra em Al Wakrah e retornou para casa por razões pessoais. Não há expectativa de que o defensor do Arsenal volte a se juntar ao grupo para a sequência do torneio. Pedimos que a privacidade do jogador seja respeitada neste momento”, comunicou a FA.

O defensor Ben White precisou abandonar a delegação inglesa no Catar e retornar para a Inglaterra. Foto: Abbie Parr / AP

White não foi utilizado pelo técnico Gareth Southgate em nenhuma das três partidas da primeira fase, na qual os ingleses terminaram no primeiro lugar do Grupo B, com sete pontos. Após não sair da reserva durante a goleada por 6 a 2 sobre o Irã, assim como no empate sem gols com os Estados Unidos, não esteve presente sequer no banco na terça-feira, quando seus companheiros venceram o País de Gales por 3 a 0.

Antes da partida contra os galeses, o zagueiro de 25 anos já havia ficado fora do último treinamento comandado por Southgate. Ao noticiar o fato, a imprensa inglesa atribuiu a ausência dele a uma indisposição.

Ben White ganhou uma vaga na seleção após se destacar no ótimo início de temporada do Arsenal, clube no qual atua ao lado dos xarás brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. O fato de jogar em duas posições também pesou para que Southgate optasse por tê-lo no grupo britânico.

